Galatasaray'da Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen açıklaması!
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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