Galatasaray'da Okan Buruk: Hedef 25, hedef 5. yıldız!
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzaladı. Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Hedefimiz tekrar şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Hedef 25, hedef 5. yıldız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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