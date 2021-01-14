14 Ocak 2021, Perşembe
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Galatasaray'da neler oluyor? Yönetim ile Fatih Terim arasındaki gerilimi canlı yayında aktardı!
Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasında yaşanan gerilim büyüyor. Yeni Malatyaspor maçından sonra A Spor'a konuşan Fatih Terim, "Derin bir yalnızlık hissettim kontratım Mayıs'ta bitiyor" ifadeleriyle tepki göstermişti. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu canlı yayında yönetim, taraftar ve Fatih Terim arasında yaşananları aktardı. İşte detaylar...
14.01.2021
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