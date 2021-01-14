14 Ocak 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Evren Turhan: Galatasaray'da Fatih Terim olduğu sürece yönetim hep ikinci planda kalır
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Türkiye'nin Kupası programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Turhan, "Galatasaray'da Fatih Terim olduğu sürece yönetim hep ikinci planda kalır." dedi.
14.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Konyaspor 2-1 Gaziantep FK (MAÇ ÖZETİ)
- "F.Bahçe'nin istediği oyunu oynamayacağız"
- Hasan Kartal: G.Saray dersini iyi çalışsın
- Tuzlaspor 1-5 Başakşehir (MAÇ ÖZETİ)
- "Derbi öncesi konsantrasyon kaybı olabilir"
- Fatih Terim'in açıklaması üzerine flaş sözler!
- "F.Bahçe'nin istediği oyunu oynamayacağız"
- Mandzukic Beşiktaş'a Fayda Sağlar Mı? Taner Karaman Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı / 13.01.2021
- GOL | Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları