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Galatasaray'da neler oluyor? "Mayıs ayında..."

Galatasaray'da istifa depremi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Galatasaray'da ligde 5 maçtır kazanamayan bir takım var ortada. Galatasaray'da kavga var. Mayıs'tan önce bir seçim olabilir." dedi.
18.12.2021
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