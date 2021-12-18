Galatasaray'da neler oluyor? "Mayıs ayında..."

Galatasaray'da istifa depremi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Galatasaray'da ligde 5 maçtır kazanamayan bir takım var ortada. Galatasaray'da kavga var. Mayıs'tan önce bir seçim olabilir." dedi.

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