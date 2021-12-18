GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı o hakem üzerinden yorumladı! "Maç verilmiyor"

Galatasaray, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, durumun sadece teknik heyet ve oyunculardan kaynaklanmadığı açıkladı. Özcan, "Galatasaray bugün Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldıysa sebebi teknik heyet ve oyuncular olabilir ama Türkiye'nin de gerçeği var. Eğer büyük takım şampiyonluktan koptuysa hakemler de o takımı biçmeye başlıyor. Bu ligde maç verilmeyen tek hakem Ali Palabıyık. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Morutan'ın golünde faul olabilir ama Çaykur Rizespor'un ilk golünde de faul vardı. Palabıyık en azından bir standartta tuttu maçı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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