18 Aralık 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı o hakem üzerinden yorumladı! "Maç verilmiyor"
Galatasaray, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, durumun sadece teknik heyet ve oyunculardan kaynaklanmadığı açıkladı. Özcan, "Galatasaray bugün Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldıysa sebebi teknik heyet ve oyuncular olabilir ama Türkiye'nin de gerçeği var. Eğer büyük takım şampiyonluktan koptuysa hakemler de o takımı biçmeye başlıyor. Bu ligde maç verilmeyen tek hakem Ali Palabıyık. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Morutan'ın golünde faul olabilir ama Çaykur Rizespor'un ilk golünde de faul vardı. Palabıyık en azından bir standartta tuttu maçı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'da İstifaların Sebebini Ümit Aktan Açıkladı Son Gelişmeler / A Spor / Spor Ajansı
- Bizim Semtin Takımı: Şilespor
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 16/12/2021
- Avcı'nın dediği oldu! Taraftarlar...
- Mehmet Özcan: "Galatasaray Tek Başına Savaş Halinde" A Spor/ Sabah Sporu
- Maradona'ya ait eşyalar açık arttırmada satılacak!
- Ümit Aktan: ''Anthony Nwakaeme'siz Trabzon Ne Yapacağı Belli Olmayan Takım'' A Spor / Spor Ajansı
- Ümit Aktan: ''Beşiktaş'ın Hünerli Oyuncuları Var'' A Spor / Spor Ajansı / 17.12.2021
- Saran'dan flaş açıklama! "Fenerbahçe Başkanlığa adayım"
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi