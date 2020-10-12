Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi bitiyor mu? Canlı yayında duyurdu

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Galatasaray'daki seçim gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'ı çok adaylı bir seçim bekliyor, Mustafa Cengiz'in yeniden seçilememe ihtimali var." dedi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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