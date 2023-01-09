GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş Fenerbahçe derbisi yorumu! "Başakşehir maçından bile iyiydi"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray bu maçta en farklı galibiyetini aldığı Başakşehir maçından bile daha üstün bir futbol oynadı" ifadelerini kullandı.
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