06 Mart 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in yokluğunda kim oynar? Falcao mu? Babel mi?
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Serhan Türk, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türk, " Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in yokluğunda Babel formaya daha yakın olan isim olarak ön plana çıkıyor." dedi. (GS spor haberleri)
06.03.2021
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