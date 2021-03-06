Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in yokluğunda kim oynar? Falcao mu? Babel mi?

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Serhan Türk, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türk, " Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in yokluğunda Babel formaya daha yakın olan isim olarak ön plana çıkıyor." dedi. (GS spor haberleri)

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