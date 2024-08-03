Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon...
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekipte 13. dakikada Mauro Icardi'nin golü ofsayta takıldı. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
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