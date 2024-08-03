GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş
Süper Kupa finalinde Beşiktaş, 1. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
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