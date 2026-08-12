F.Bahçe Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor. 33 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Konuya dair son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Erdem Akbaş yaptığı açıklamada, "Lukaku transferini tamamlamak için 1 adım kaldı o da yıldız ismin resmi sözleşmeye atacağı imza. Belçikalı santrfor bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrollerinden geçecek daha sonra da resmi imzayı atacak. Fenerbahçe ayrıca Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa sol kanat bölgesine de ismi olan ve beklentileri karşılayacak bir transfer yapacak" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)