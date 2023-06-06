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Galatasaray'da Mauro Icardi'den müthiş istatistik! Şampiyonluğa damga vurdu

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluğuna damga vurdu. Büyük maçların hepsinde gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki santrfor, sezonu 22 gol ve 7 asistle tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

06 Haziran 2023 | 08:36
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