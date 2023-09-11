GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan Waka Waka dansı!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sokak çalgıcılarıyla Waka Waka şarkısını söyleyip eğlendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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