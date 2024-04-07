Video Galatasaray Videoları Fenerbahçe sahadan çekildi! Galatasaraylı oyuncular kendi aralarında çift kale maç yaptı

Fenerbahçe sahadan çekildi! Galatasaraylı oyuncular kendi aralarında çift kale maç yaptı

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmanın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin vuruşuyla topu ağlarında gördü. Golün ardından Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekildi. Yaşananların ardından sarı-kırmızılı futbolcular kendi aralarında çift kale maç yaptı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri

07 Nisan 2024 | 22:05
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