️Galatasaray'da Marcao olay sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi!

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etse de, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması maçın önüne geçmişti. Yaşanan olay sonrası Brezilyalı stoperden ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Marcao, "O anki öfkeme yenik düştüm. Kerem ve ailesinden çok özür diliyorum." dedi. İşte o video... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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