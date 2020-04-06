06 Nisan 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da mali zirve yapılacak

Galatasaray Yönetimi, corona virüsü sebebiyle düşen gelirler sonrası alınacak ekonomik tedbirleri görüşmek üzere, önümüzdeki günlerde bir teletoplantı yapacak.
06.04.2020
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