Galatasaray bütçeyi düşürecek

Galatasaray Yönetimi, takım bütçesini düşürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar pahalı transferler gerçekleştirmeyecek ve bazı futbolcularla indirimi kabul etmesi halinde yola devam edecek.

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