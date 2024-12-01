Galatasaray'da korkutan Abdülkerim Bardakcı gelişmesi! Değnekle...
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadelede sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:44
Turan'dan Buruk'a flaş yanıt! "G.Saraylıyım ama..." 01 Aralık 2024 | 12:00
00:02
G.Saray'da korkutan Abdülkerim gelişmesi! Değnekle... 01 Aralık 2024 | 12:00
01:32
Hollanda'da ortalık karıştı! 28 Kasım 2024 | 12:00
01:20
Okan Buruk Yiğit Kurt'un mezarı başında açıklamalarda bulundu 23 Kasım 2024 | 12:00
01:43
G.Saray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret 23 Kasım 2024 | 12:00
09:13
Icardi'ye ülkesinde şok! Wanda Nara şikayetçi oldu 14 Kasım 2024 | 12:00
03:35
Fenerbahçe'nin golüne Galatasaray'dan tepki! 10 Kasım 2024 | 12:00
01:43
Icardi'nin sakatlığı ne kadar sürecek? 08 Kasım 2024 | 12:00