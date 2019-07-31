31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da kampın yıldızı Babel
Sarı kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Ryan Babel golleri ve çalışkanlığıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne kısa sürede girdi.
31.07.2019
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