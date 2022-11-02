GALATASARAY HABERİ: Flaş Okan Buruk sözleri! "Beşiktaş ve Başakşehir maçları onun için..."
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Kaynar, "Beşiktaş ve Başakşehir maçları Okan Buruk için çok önemli" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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