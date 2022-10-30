GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'a flaş uyarı! "Burada bir yanlışlık var"
Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da Emre Taşdemir Karagümrük maçında golüyle katkı verdi. Bu zamana kadar hiç forma giymedi burda bir yanlışlık var. " dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Buruk'a flaş uyarı! "Burada bir yanlışlık var" 30 Ekim 2022 | 12:00
01:08
"En çok ihtiyacı olan takım" 29 Ekim 2022 | 12:00
01:22
Maç sonunda sert eleştiri! "Çok sıkıcı bir maç..." 29 Ekim 2022 | 12:00
01:59
03:24
Toroğlu kırmızı kart pozisyonunu yorumladı! 28 Ekim 2022 | 12:00
05:01
Toroğlu: Verilen kırmızı enteresan! 28 Ekim 2022 | 12:00
02:42
G.Saray Karagümrük'e konuk oluyor! İşte maç öncesi son durum 28 Ekim 2022 | 12:00
00:50
Yönetim harekete geçti! Abdülkerim Bardakcı... 28 Ekim 2022 | 12:00