14 Ocak 2020, Salı

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Yunus Akgün'e Cercle Brugge'den teklif

Oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray'ın kapısı sürpriz bir isim için çalındı. Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün için Belçika ekibi Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euroluk teklifi reddetti.
14.01.2020

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