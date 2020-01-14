Yunus Akgün'e Cercle Brugge'den teklif

Oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray'ın kapısı sürpriz bir isim için çalındı. Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün için Belçika ekibi Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euroluk teklifi reddetti.