06 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'da hedef Doğukan Sinik
Galatasaray, geride kalan sezonda Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Doğukan Sinik'i kadrosuna katmayı planlıyor.
06.06.2019
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