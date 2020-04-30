30 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray'da hedef Arda Turan ve Semih Kaya

Yerli oyuncularla kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Arda Turan ve Semih Kaya'yı yeniden takıma getirmeyi planlıyor.
30.04.2020
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