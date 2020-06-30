30 Haziran 2020, Salı

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Galatasaray'da hazırlık süreci sorgulanıyor

Galatasaray'da son haftalarda yaşanan sakatlıklar, pandemi dönemindeki hazırlık sürecine bağlanıyor. Antrenmanlarını İtalyan kondisyoner Bartali'den yoksun geliştiren sarı-kırmızılılarda, bu sürece dair ilginç detaylar ortaya çıktı.
30.06.2020
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