Galatasaray'da haciz sorunu çözülüyor
Galatasaray'da transferin önünde büyük bir engel olarak duran haciz sorunu çözülüyor.
Emlak Konut'la yaptığı son anlaşmanın ardından Florya'yı geri almayı başaran Galatasaray yönetimi, bu gelişmeden hemen sonra eski başkan Dursun Özbek'ten gelen hamleyle şok yaşamıştı.
Görevde olduğu dönemden 20 milyon Euro alacağı bulunan Özbek, 6 Aralık 2019 itibarıyla kulübün taşınır taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurdu.
Özbek, bu girişimini Galatasaray'la borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Birliği'ne de yazıyla bildirdi.
Bu hamleyle sarı-kırmızılı yönetim, yapılandırma sürecini tamamlayamazken devre arası transfer dönemi için de büyük bir engelle karşılaştı.
Transferin döneminin başlamasına az bir süre kala harekete geçen başkan Mustafa Cengiz'in, sorunu çözmek için Dursun Özbek ile görüştüğü öğrenildi.
Toplantının, beklenenin aksine ılımlı bir havada geçtiği ve tarafların ödeme planı konusunda uzlaşmak üzere olduğu belirtildi.
İlk etapta Özbek'in 10 milyon Euro'luk alacağının ödenmesi bekleniyor... Ancak bunun karşılığında sarı kırmızılı yönetimin, Dursun Özbek'in en azından faizlerden feragat etmesini istiyor.
Eğer faiz pürüzü de aşılırsa, görüşmeler bir sonuca bağlanacak ve ödeme planı net olarak belirlenecek. Böylece Galatasaray'ın borç yapılandırması konusundaki engeller ortadan kalkmış olacak. 4 Ocak'taki transfer dönemi için de sarı-kırmızılıların yeni isimleri kadroya katabilmesinin önü açılacak.
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