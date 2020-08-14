Galatasaray'da gündem Mario Götze

Alman basını Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Götze'nin sürpriz bir imza atabileceğini öne sürdü. Götze'nin yeni bir başlangıç yapabilmesi için, Süper Lig'in avantaj olabileceği belirtildi.

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