19 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Al Shabab'dan Diagne'ye 15 milyon Dolar teklif
Galatasaray'da Diagne için sular durulmuyor. Galatasaray'ın devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Al Shabab'dan dev teklif geldi. arı-kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan kulübü 15 milyon Dolar teklif sundu.
19.06.2019
Galatasaray'da Diagne için sular durulmuyor. Galatasaray'ın devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Al Shabab'dan dev teklif geldi. Sarı-kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan kulübü 15 milyon Dolar teklif sundu.
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Ön anlaşma yapıldı. Galatasaray'da Diagne defteri kapatıldı. Galatasaray, 10 milyon Dolar'ı peşin olarak istiyor. Yalnızca bu konuda bir pürüz var." açıklamasını yaptı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Ersun Yanal'dan Yevhen Konoplyanka'ya veto!
- Ersun Yanal'dan Yevhen Konoplyanka'ya veto!
- Fenerbahçe ile Beşiktaş Umut Meraş için kapışıyor
- Devler Ozan Kabak için yarışıyor
- Dorukhan ve Abdülkadir'in menajeri konuştu
- Fenerbahçe ile Beşiktaş Umut Meraş için kapışıyor
- Welbeck'in talebi el yaktı
- Fenerbahçe Umut Meraş için devrede
- Yusuf Sarı resmen Trabzonspor'da
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"