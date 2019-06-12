12 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da flaş gelişme!
A Spor Muhabiri Emre Kaplan, canlı yayına bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kaplan, " Tedbir kararı kaldırılırsa Mustafa Cengiz yeni seçimde aday olamayacak." ifadelerini kullandı.
12.06.2019
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