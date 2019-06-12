Galatasaray Nainggolan için devrede

Galatasaray, Serıe A ekibi İnter'in yeni teknik patronu Conte tarafından kadroda düşünülmeyen Radja Nainggolan için devreye girdi.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'ı gündemine aldı.

Naınggolan'ın İnter'in yeni teknik patronu Antonıo Conte tarafından gözden çıkarılmasının ardından sarı kırmızılı yönetim Felipe Melo'nun transfer öyküsüne benzer bir operasyon için düğmeye bastı.

2011 yılında Juventus'u çalıştıran Conte, Felıpe Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de Antonıo Conte'nin kadroda düşünmediği bir başka orta saha oyuncusu Nainggolan'ı kiralamak için devreye girdi.

İtalyan kulübünde yılda 4 milyon euro kazanan Belçikalı oyuncu için İnter'in Galasasaray'a vereceği yanıt bekleniyor.

İnter ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Nainggolan geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 35 maça çıkarken, 7 gol, 3 asist üretti.