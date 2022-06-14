Galatasaray'da favori iki hocayı açıkladı! Marco Ros ve Okan Buruk...
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aktan, "Galatasaray'ın yeni yapılanmasında Marco Rose ve Okan Buruk arasında seçim yapılacak. Cenk Ergün yabancı hocayla çalışmak istiyor. Metin Öztürk'ün ise Okan Buruk'a daha sıcak baktığını biliyoruz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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