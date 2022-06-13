GALATASARAY HABERİ: Flaş Dursun Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Türk, "Dursun Özbek'in ustalık dönemine geçtiğini düşünüyorum. Galatasaray'a para kazandırabilecek üç oyuncu Marcao, Nelsson ve Kerem'in en az bir sene daha kalabileceğini düşünüyorum. 4 nokta transfer dedi başkan ben 6-7'yi bulabileceğini düşünüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti" 13 Haziran 2022 | 12:00
05:32
Erden Timur A Spor'a konuştu! 11 Haziran 2022 | 12:00
06:56
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yönetiminde yer alan Cemal Özgörkey ilk sözler! 11 Haziran 2022 | 12:00
04:15
Dursun Özbek: Barışmanın zamanı geldi! 11 Haziran 2022 | 12:00
26:41
Özbek seçilirse hangi projelere öncelik verilecek? Timur açıkladı 09 Haziran 2022 | 12:00
08:32
Adana Demirspor U17 1-2 U17 Galatasaray MAÇ ÖZETİ (Elit U17 Gelişim Ligi Üçüncülük Maçı) 08 Haziran 2022 | 12:00
07:19
Hamamcıoğlu: "İlk yapacağımız iş..." 08 Haziran 2022 | 12:00
01:08
GOL | Adana Demirspor 0-1 Galatasaray 08 Haziran 2022 | 12:00