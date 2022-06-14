GALATASARAY HABERİ: Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması!
Galatasaray'da başkanlığa seçilen ve mazbatasını alan Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in kabristanında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında en çok kupa kazanan takım olmak istiyoruz. Taraftarımıza mesajım; sevgi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılında sevgi iklimi oluşturmalıyız. Teknik direktör konusunda daha önceden çalışmalarımız vardı. Akşam yönetim kurulu toplantısı yapacağız ve teknik direktör konusu gündeme gelecek." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması! 14 Haziran 2022 | 12:00
00:48
G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! 14 Haziran 2022 | 12:00
02:18
Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti" 13 Haziran 2022 | 12:00
05:32
Erden Timur A Spor'a konuştu! 11 Haziran 2022 | 12:00
06:56
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yönetiminde yer alan Cemal Özgörkey ilk sözler! 11 Haziran 2022 | 12:00
04:15
Dursun Özbek: Barışmanın zamanı geldi! 11 Haziran 2022 | 12:00
26:41
Özbek seçilirse hangi projelere öncelik verilecek? Timur açıkladı 09 Haziran 2022 | 12:00
08:32
Adana Demirspor U17 1-2 U17 Galatasaray MAÇ ÖZETİ (Elit U17 Gelişim Ligi Üçüncülük Maçı) 08 Haziran 2022 | 12:00