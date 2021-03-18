18 Mart 2021, Perşembe
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Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesi Adil Demirbağ!
Son dakika spor haberleri: Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in hedefindeki isim belli oldu. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray'da Fatih Terim, Konyaspor'da forma giyen Adil Demirbağ'ı kadroya katmak istiyor. " dedi. (GS spor haberleri)
18.03.2021
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