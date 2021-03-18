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Hınçal Uluç'tan Beşiktaş-Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye takımlarının kaybetmesini istiyor

Son dakika spor haberi: A Spor'un usta yorumcularından Hıncal Uluç, hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçeliler, Galatasaray şampiyon olmasın diye takımlarının Beşiktaş'a mağlup olmasını istiyorlar." dedi. (FB spor haberleri)
18.03.2021
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