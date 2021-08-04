04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu! "Felipe Melo ile oynamak isterdim"
Galatasaray'ın, yeni transferi Berkan Kutlu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 23 yaşındaki futbolcu, "Menajerim, 'Galatasaray seninle ilgileniyor' dedi. Çok heyecanlandım, her gün menajerime 'Oldu mu' diye soruyordum. Bitince hemen İstanbul'a geldim ve çok mutluyum. Hocam bana nerede görev verirse ben elimden geleni yapacağım. Model olarak Felipe Melo'yu örnek alıyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.08.2021
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