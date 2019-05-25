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Belhanda, 'Fener Ağlama' şarkısıyla sahneye çıktı | Video

Galatasaray 22. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Komleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan gerçekleştirdiği törenle kutlarken, sarı kırmızılıların 10 numarası Belhanda sahneye çıktığı anda çaldırdığı müzik ile ezeli rakibi Fenerbahçelileri çıldırttı.
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