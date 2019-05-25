25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Belhanda, 'Fener Ağlama' şarkısıyla sahneye çıktı | Video
Galatasaray 22. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Komleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan gerçekleştirdiği törenle kutlarken, sarı kırmızılıların 10 numarası Belhanda sahneye çıktığı anda çaldırdığı müzik ile ezeli rakibi Fenerbahçelileri çıldırttı.
25.05.2019
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