Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar’a flaş sözler! “Böyle bir yönetim olamaz”
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmaya hakem Erkan Özdamar'ın verdiği kararlar damga vurdu. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Özdamar'ın performansını eleştirdi. İşte o sözler...
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