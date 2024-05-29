Galatasaray'da Erden Timur son kararını verdi!
Galatasaray'da yeni yönetimde yer almayan Erden Timur'un, 30 Mayıs Perşembe günü Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrılmak için yönetime istifasını sunması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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