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Galatasaray'da Erden Timur son kararını verdi!

Galatasaray'da yeni yönetimde yer almayan Erden Timur'un, 30 Mayıs Perşembe günü Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrılmak için yönetime istifasını sunması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

29 Mayıs 2024 | 16:28
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