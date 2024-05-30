F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olaylara sahne oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarlarının sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

G.SARAY TESİSLERİNDE YANGIN ÇIKTI!

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu sökerek Fenerbahçe tesislerine getirdi.

Bazı taraftarlar sökülen logoyla kameralara poz verdi.

Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.