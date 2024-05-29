Galatasaray'da Dursun Özbek: Bu sezon hedefimiz 5. yıldız!
Galatasaray Kulübünün 25 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı. Mazbata sonrasında sarı-kırmızılı kulübün kurucularından Ali Sami Yen'in mezarına ziyarete giden Özbek, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:41
Özbek: Bu sezon hedefimiz 5. yıldız! 29 Mayıs 2024 | 12:00
06:05
G.Saray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte o görüntüler 27 Mayıs 2024 | 12:00
00:20
G.Saray'da Ziyech kutlamalara Filistin bayrağı ile çıktı! 27 Mayıs 2024 | 12:00
10:43
Şampiyonluk kutlamalarında drone ile görsel şölen! 27 Mayıs 2024 | 12:00
07:27
Şampiyon Galatasaray Florya'da taraftarıyla buluştu! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:36
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:39
G.Saraylı oyunculardan havalimanında şarkılı kutlama! 26 Mayıs 2024 | 12:00
01:16
Dursun Özbek: Yine iyiler kazandı! 26 Mayıs 2024 | 12:00