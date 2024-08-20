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Galatasaray'da Eray Yazgan A Spor'a konuştu: Nizami golümüzün iptali için...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Telefon bağlantısıyla Transfer Raporu'na bağlanan Yazgan, VAR kayıtları hakkında "Nizami golümüzün iptali için nasıl bir zorlama olduğunu hepimiz gördük" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

20 Ağustos 2024 | 21:53
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