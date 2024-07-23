Video Galatasaray Videoları Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olimpiyat sözleri! "Hepsinden madalya bekliyorum"

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olimpiyat sözleri! "Hepsinden madalya bekliyorum"

Olimpiyatlara 6 sporcuyla katılan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, "Galatasaray'ı ve Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Madalyalarla dönecekler inşallah." ifadelerini kullandı. İşte Özbek'in açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

23 Temmuz 2024 | 12:26
VİDEO DEVAM EDİYOR

Olimpiyatlara 6 sporcuyla katılan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, A Spor mikrofonuna konuştu.

İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları:

Onlar bizim çocuklarımız, gururlarımız. Olimpiyat kotası aldılar. Türkiye'yi temsil etmek için gidiyorlar. Orada başarılı olmak çok önemli. Ben de bugün onları uğurlamaya geldim. Onlardan başarı bekliyorum. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Amatör sporlar diye bahsettiğimiz bir grup var, onlar için çalışmalarımız devam ediyor. Tesisleşme çok önemli, buna da çok önem veriyoruz. Altyapıyı kuvvetlendirmek için harekete geçtik zaten. Ne kadar kuvvetli olursak altyapı ve tesiste yetişen oyuncu sayımız o kadar artar. Onun için de bugünkü şartlarda dahi Paris için kota alan sporcuları tebrik ediyorum. Madalyalarla dönecekler inşallah.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:32
Dursun Özbek'ten olimpiyat sözleri! "Hepsinden madalya bekliyorum" 23 Temmuz 2024 | 12:00
10:21
Doue ve Wendel'de son durum ne? 21 Temmuz 2024 | 12:00
01:12
BAY neden İngiltere'ye gitti? 21 Temmuz 2024 | 12:00
00:08
Taraftarlardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 20 Temmuz 2024 | 12:00
13:19
Okan Buruk'tan sağ bek ve orta saha sözleri! 18 Temmuz 2024 | 12:00
01:37
Torreira: G.Saray'da her şeyi kazanmak istiyorum 17 Temmuz 2024 | 12:00
10:00
Sedat Tahiroğlu açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi 13 Temmuz 2024 | 12:00
01:13
G.Saray'dan Batshuayi videosu! 02 Temmuz 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN