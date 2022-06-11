GALATASARAY HABERİ: Erden Timur A Spor'a konuştu! Teknik direktör ve transfer konusu ne olacak?
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Sarı kırmızılılarda Sportif A.Ş'de görev alacak olan Erden Timur, kazanılan seçim sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Timur, teknik direktör konusu ve transfere dair önemli mesajlar verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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