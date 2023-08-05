Galatasaray'da Dursun Özbek ve Metin Öztürk gelişmesi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Ali Koç - Metin Öztürk atışması devam ediyor. Koç'un iddiasında Metin Öztürk'ün Dursun Özbek için söylediği sözler ortalığı karıştırdı. İşte son detaylar...
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