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Galatasaray'da Dursun Özbek ve Erden Timur'dan açıklamalar!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken, Erden Timur ise transferler konusuna açıklık getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

20 Temmuz 2023 | 12:40
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