GALATASARAY HABERİ: Flaş Domenec Torrent sözleri! "O isimleri A takıma çıkardı" (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'i İstanbul'a getirdi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı kırmızılıların yeni hocası Torrent ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özcan: "Domenec Torrent, Barcelona'da Thiago, Pedro ve Sergio Busquets'in A takım seviyesine çıkmasını sağlayan bir teknik adam." ifadelerini kulandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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