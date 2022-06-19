Galatasaray'da Domenec Torrent ne zaman ayrılacak? İşte o geli��me
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetim, teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor. Okan Buruk'la prensip olarak anlaşma sağlayan Galatasaray'da Torrent ile yolların ne zaman ayrılacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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