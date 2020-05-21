21 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray'da corona virüsü testleri yapıldı

Galatasaray Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın (bugün) itibarıyla başlayacaktır." denildi.
21.05.2020
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